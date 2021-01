Vincono Clippers e Bucks, Boston travolge i Cavs

Settimo successo in fila per i Clippers che battono in casa OKC e tornano in vetta alla Western Conference al pari dei Lakers (13-4 il record). Tutto facile anche per i Bucks, sempre in controllo contro gli Hawks - 17 punti in uscita dalla panchina per Gallinari. Jaylen Brown ne segna 33 in soli 19 minuti, con Boston che spazza via Cleveland; Gordon Hayward, autore di 39 punti, regala allo scadere la vittoria a Charlotte su Orlando. San Antonio batte Washington, Toronto supera a domicilio Indiana