Una regular season lunga come quella della NBA si alimenta anche delle sue rivalità, date sul calendario da cerchiare quando si affrontano due giocatori con un conto in sospeso. Forse non tutti ricordavano che Kyle Lowry e Aaron Gordon ne avevano uno che risaliva alla scorsa estate, quando nella bolla il playmaker dei Toronto Raptors aveva “steso” l’avversario lanciato a canestro tenendogli un braccio e facendolo cadere a terra in maniera pericolosa. Il giocatore dei Magic era dovuto uscire dal campo per una iperestensione al ginocchio e la sua stagione si è conclusa lì, visto che non è più sceso in campo nel resto del 2019-20, ma di certo non si è dimenticato chi gli aveva procurato quel guaio. Quando nel corso del secondo quarto Lowry ha toccato dentro il ginocchio dell’avversario (proprio quel ginocchio infortunato, come sottolineato anche da coach Clifford), Gordon ha reagito con una violenta spallata a palla lontana che ha mandato il nativo di Philadelphia per le terre, prendendosi il fallo flagrant della terna arbitrale. Un gesto che Lowry ha commentato con parole pesanti, dicendo a Terrence Ross — suo ex compagno di squadra ora ai Magic — che gli avrebbe “fatto il c…”.