Jordan perde 300 milioni, danni anche da GameStop

Un momento non facilissimo per Michael Jordan, il proprietario degli Charlotte Hornets ha infatti subito perdite finzanziarie per cicra 300 milioni di dollari nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus che ha travolto il mondo. E ora - anche se in maniera indiretta - un'ulteriore danno arriva dal caso GameStop, di cui si è parlato tantissimo nell'ultimo periodo. La sfida finanziaria tra piccoli investitori, che si sono coalizzati atttaverso il sito Reddit, sulle azioni della catena di videogiochi con i grandi fondi speculativi ha infatti fatto perdere a questi ultimi circa 19,75 miliardi di dollari. E tra gli investori danneggiati ci sono i due soci di Jordan agli Hornets Gabe Plotkin e Daniel Sundheim. Viste le grosse difficoltà economiche nelle quali si trovano al momento i due potrebbero essere costretti a cedere le quote della franchigia NBA, con MJ che dovrebbe trovarsi quindi nuovi soci.

Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo Jordan ha comunque deciso di devolvere in beneficenza il compenso per la sua partecipazione alla serie The Last Dance, stimato tra i 3 e i 4 milioni di dollari. In beneficenza - alla associazione Feeding America - sono andati anche i ricavi aggiuntivi dell'operazione. dopo l'assassinio di George Floyd e il divampare delle proteste del Black Lives Matter Jordan si è anche impegnato a investire 100 milioni di dollari in iniziative per contrastare il razzismo.