Il ritorno di Derrick Rose a New York non significa solamente che il più giovane MVP di sempre vestirà di nuovo la maglia dei Knicks, ma anche che per la terza volta in carriera verrà allenato da Tom Thibodeau. Nelle sue esperienze in panchina da capo-allenatore Thibs non ha mai fatto a meno di Rose, avendolo sia a Chicago che a Minnesota e ora a New York, dove sta guidando la squadra a un sorprendente piazzamento ai playoff potendo contare su un altro suo “pretoriano” come Taj Gibson. Nella notte poi Thibodeau ha affrontato (perdendo) un altro suo pupillo come Jimmy Butler, avuto a Chicago e voluto fortemente anche ai Timberwolves prima di un addio piuttosto polemico alla franchigia — ma non per divergenze con il suo allenatore, che lo ha sempre apprezzato e difeso. Non a caso, quando gli è stato chiesto un commento sullo scambio che ha riunito Rose e il suo coach, Butler ci ha scherzato su: “Thibs sta riunendo di nuovo la band” ha detto alla stampa, come un vecchio gruppo di amici che si ritrova a suonare insieme dopo anni di lontananza. “Thibs è un grandissimo allenatore, ho tantissimo rispetto per lui. E D-Rose era un grandissimo giocatore quando eravamo assieme ed è ancora un grandissimo giocatore oggi” ha concluso Butler sui suoi ex colleghi. E chissà che le loro strade non si possano incrociare di nuovo, magari al torneo play-in viste le acque agitate in cui si trovano i Miami Heat.