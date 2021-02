Il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban ha deciso di non eseguire l’inno nazionale prima delle partite interne della sua squadra, una decisione presa lo scorso novembre che verrà mantenuta anche in futuro. La NBA quest’anno ha lasciato libertà alle squadre di gestire i pre-partita come meglio credevano: i Mavericks sono la prima squadra professionistica a non farlo in tutti gli sport statunitensi

L’inno nazionale negli Stati Uniti è una questione seria. Non è un caso se la maggior parte delle proteste dei giocatori nella bolla di Orlando si sono concentrate proprio durante l’inno nazionale, con giocatori e staff inginocchiati durante l’esecuzione di "The Star-Sprangles Banner" in risposta alle ingiustizie sociali e il razzismo sistemico negli USA, secondo la protesta pacifica portata avanti da Colin Kaepernick nella NFL. A Dallas, però, non potranno più farlo: sin da inizio stagione, infatti, i Mavericks hanno deciso di non eseguire l’inno nazionale prima delle partite, come è consuetudine consolidata in tutti gli eventi sportivi statunitensi. Una decisione presa in prima persona dal proprietario Mark Cuban, il quale — interrogato dalla stampa — ha dichiarato solo di aver deciso così lo scorso novembre, senza approfondire ulteriormente i motivi della sua scelta. Lo scorso luglio Cuban, uno dei proprietari più vocali di tutta la NBA e spesso fiero oppositore di Donald Trump, si era detto favorevole alla decisione dei giocatori di inginocchiarsi durante l’inno e che si sarebbe unito a loro se ne avesse avuto l’opportunità (cosa che non ha potuto fare nella bolla), mentre su Twitter aveva criticato la “polizia dell’inno nazionale” scrivendo che era “fuori controllo” e che “se volete lamentarvi, chiedete al vostro capo perché non fa suonare l’inno nazionale ogni giorno prima di mettervi al lavoro”. Secondo quanto riportato da diversi media, i Mavericks — che non hanno annunciato né pubblicizzato la decisione — non hanno suonato l'inno nelle 13 partite disputate all'American Airlines Arena e non intendono ricominciare a suonare l’inno neanche ora che una piccola porzione di tifosi è tornata a popolare gli spalti dell'arena, e continueranno a non suonarlo in futuro.