Quando sei LeBron James, i riflettori sono costantemente puntati su di te. Anche quando non vorresti, quando a rimbalzo d’attacco conviene accentuare un contatto, urlare, buttarsi a terra per portare a casa il possesso anche quando in realtà non è successo nulla. Questa volta però le immagini del suo tuffo contro Memphis non sono passate inosservate e la NBA ha deciso di intervenire, richiamando ufficialmente LeBron per aver violato le regole anti-flopping previste dalla lega. La prima volta è previsto soltanto un avvertimento - come già accaduto in stagione a LaMelo Ball, DJ Augustin, Mason Jones, Kristaps Porzingis e Gary Trent Jr. - dalla seconda invece arrivano le multe in forma progressiva: 5.000 dollari alla seconda violazione, 10.000 la terza, poi 15.000 e così vita, arrivando dopo la sesta a rischiare anche di avere una gara di squalifica da scontare.