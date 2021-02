Pensate al vostro artista preferito: cosa fareste se rispondesse a una vostra esibizione canora? Vi esaltereste, no? È esattamente quello che è successo a Keldon Johnson , ala dei San Antonio Spurs che partita dopo partita si sta ritagliando sempre più spazio nella rotazione di coach Gregg Popovich. In occasione della festa di San Valentino, gli Spurs hanno condiviso un video in cui tutti i membri della squadra provano a cantare “We Belong Together” , una delle canzoni più famose di Mariah Carey. Ma mentre buona parte della squadra fatica a ricordarsi delle parole, c’è un giocatore che non ha alcun dubbio: proprio Keldon Johnson . “La conosco tutta, non provateci neanche” dice nel video, in cui lo si vede cantare anche durante un riscaldamento in allenamento e il compagno di squadra Patty Mills dice “Questa è la canzone di Keldon”. Un video che ha finito per catturare l’attenzione della stessa artista , che su Twitter ha risposto condividendo il tweet e scrivendo: “ Awww baby baby we belong together!!! ”.

L’artista, che nel 2003 era stata scelta per cantare in onore di Michael Jordan al suo ultimo All-Star Game della carriera, è in assoluto la cantante preferita di Johnson, che ha ammesso di aver avuto una motivazione supplementare per scendere in campo contro gli Charlotte Hornets, contro cui ha giocato molto bene con 18 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, dietro solo a Dejounte Murray con 26 e Derrick White con 25. “È stato pazzesco vedere che aveva risposto, non ci volevo credere” ha detto con un sorrisone ai media. “Voi avete visto solo una piccola parte in quel video, ma io ascolto ‘We Belong Together’ tutti i giorni da tantissimo tempo. Davvero, ve lo giuro. È la mia artista preferita”. Se i risultati sono questi, in spogliatoio non ci sarà alcun dubbio su quale canzone far suonare per caricare Keldon Johnson prima delle partite.