In esclusiva per Sky l'azzurro fa il punto sulla sua nuova avventura con gli Atlanta Hawks, la quinta squadra della sua carriera NBA. Una stagione iniziata con non poche difficoltà, di squadra (13-17 il record) e personali (gli infortuni): "Ma abbiamo abbastanza per vincere", dice Gallinari. Che poi commenta la stagione di Jazz e Sixers e dice la sua sull'All-Star Game in scena proprio nella "sua" Atlanta

“Un po’ di fatica all’inizio — con un gruppo nuovo come il nostro — si fa sempre, era successo anche l’anno scorso a Oklahoma City con i Thunder ma poi eravamo stati in grado di risalire la classifica. C’è tempo per farlo anche qui, sia chiaro, però dobbiamo tornare in fretta a vincere: infortuni e chimica mancante sono i nostri problemi più grandi al momento”.

Due gare perse contro New York, due contro Charlotte, un ko contro Cleveland: come se lo spiega?

“Arriviamo alla sufficienza ma c’è tanto da fare: il nostro inizio è stato davvero così-così. Gli infortuni hanno influito molto, perché non abbiamo mai potuto giocare assieme. Anche quando piano piano recupereremo tutti i giocatori che sono fuori ora, poi, non torneranno assieme e quindi gli equilibri saranno da costruire e ricostruire mille volte. Detto questo, abbiamo abbastanza per poter vincere partite che invece abbiamo perso”.

Un inizio difficile, per la squadra e anche per sé: alla sua quinta avventura diversa in una nuova squadra — dopo Knicks, Nuggets, Clippers e Thunder — Danilo Gallinari ha dovuto saltare 12 delle prime 14 partite dei suoi Atlanta Hawks, e gli infortuni all’azzurro e a tanti altri giocatori chiave del roster di coach Lloyd Pierce hanno condizionato pesantemente l'avvio di stagione della squadra della Georgia, oggi soltanto 11^ nella Eastern Conference con 13 vittorie e 17 sconfitte dopo le prime 30 gare stagionali.

Spesi 158 milioni di dollari nella offseason ma dei vari Rondo, Bogdanovic, Dunn e Gallinari lei è l’unico in campo: gli altri, tutti in infermeria [a cui si aggiunge De’Andre Hunter, ndr].



“Le difficoltà probabilmente arrivano proprio dal non poter avere quel gruppo di giocatori sui quali la società ha puntato nell’ultima offseason. Diventa difficile anche dare una valutazione a questo gruppo però resto convinto — come dicevo prima — che abbiamo comunque abbastanza per vincere”.

Quali sono le difficoltà maggiori di questi Hawks?

“A questo gruppo manca chimica, non è ancora arrivata ma mi aspetto che arrivi, col tempo e con il lavoro in palestra anche se con questo calendario ci alleniamo davvero pochissimo per cui diventa ancora più difficile. Dobbiamo usare le partite per migliorarci, è necessario che in ogni gara — che sia una vittoria o una sconfitta — si inizia a vedere un passo in avanti. Oggi quello che manca è proprio questo, la chimica — soprattutto offensivamente ma anche difensivamente”

Solo 20 vittorie lo scorso anno, 29 quello prima, 24 tre stagioni fa: si rischia che i giovani di questo gruppo abbiano sviluppato una certa abitudine alla sconfitta, con il rischio di creare una cultura perdente?

“È proprio questo il motivo per cui noi veterani siamo importanti — arrivo a dire fondamentali — per questo gruppo. Un mio compagno di squadra a New York diceva che perdere può diventare una malattia: quando un gruppo perde così tanto per così tanti anni serve qualcuno o qualcosa che cambi la mentalità e la cultura di squadra. È quello che dall’inizio stiamo cercando di portare in questo spogliatoio, ma non è facile, ci vuole tempo. Ci stiamo lavorando, ma non si cambia dal giorno alla notte”.

La stagione di Gallinari fin qui: l’infortunio alla caviglia l’ha condizionata.

“Di rientro dall’infortunio inizialmente sono stato limitato a 15 minuti di impiego, poi 20, quindi 25 e ora 30. Adesso però fisicamente mi sento bene, la caviglia è a posto e presto non dovrei più avere nessun tipo di restrizione sul mio minutaggio”.