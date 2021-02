12/19

OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS 96-126 | Basta il primo quarto ai Nuggets per mettere in chiaro le cose contro i Thunder: 38-20 di parziale e partita conclusa già prima di iniziare, con il quintetto di Denver che chiude tutto in doppia cifra e resta in campo giusto il minimo indispensabile per conquistare una comoda vittoria in questa fase in altalena di stagione (6 sconfitte nelle ultime 7 trasferte prima di questa). OKC invece non va oltre i 22 punti di Darius Bazley e i 13 con 5 rimbalzi e 6 assist di Shai Gilgeous-Alexander

