Che si trattasse di sfide ai playoff o di partite di regular season, quelle tra Hawks e Knicks negli ultimi anni non sono mai state partite banali. Con Trae Young spesso nella parte del cattivo e i tifosi di New York a scatenarsi per ogni sua provocazione, le due squadre hanno dato vita a una vera e propria rivalità. E in attesa di lanciarsi rispettivamente al play-in e ai playoff le due rivali si scontrano questa sera alle 21, diretta su Sky Sport NBA con commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Già di per sé il periodo della stagione, con le ultime partite di regular season a separare le squadre che si sono qualificate dal play-in e quindi dal playoff, è di quelli in cui il livello d’intensità comincia ad alzarsi. Se poi in ballo c’è quella che negli ultimi anni è diventata una vera e propria rivalità, allora c’è da scommettere che il clima in campo sarà caldissimo. E quella tra Atlanta e New York è diventata a tutti gli effetti una rivalità passata da sfide ai playoff e anche in regular season che hanno visto quasi sempre un grande protagonista: Trae Young, leader degli Hawks e stella tanto temuta quanto detestata dai tifosi dei Knicks. Le sfide del passato, però, oggi come oggi contano relativamente, perché da una parte i ragazzi di coach Quin Snyder hanno l’obbiettivo di puntare al 7° posto a Est che gli consentirebbe di giocare in casa la prima, ed eventualmente anche la seconda delle sfide del play-in. Dall’altra, invece, New York punta a recuperare la sua stella Jalen Brunson e ad arrivare nella miglior condizione possibile a un primo turno di playoff che, salvo sorprese clamorose, vedrà una tra Detroit e Milwaukee come avversaria.