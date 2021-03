Dopo aver speso più di chiunque altro sul mercato dei free agent, era solo questione di tempo prima che qualcuno all'interno degli Atlanta Hawks pagasse per la partenza da 14 vittorie e 20 sconfitte di una deludente regular season. E a pagare per primo è stato l'allenatore Lloyd Pierce, che la squadra di Danilo Gallinari ha deciso di sollevare dal suo incarico annunciandolo con un comunicato stampa. "Vorremmo ringraziare Lloyd per il suo lavoro e il suo impegno non solo per l'organizzazione, ma per la città di Atlanta" ha detto il GM Trevis Schlenk, citando l'eccezionale impatto avuto da lui e dalla moglie Melissa (che ha appena dato alla luce il loro secondo figlio) per la comunità, diventando una delle voci più ascoltate tra gli allenatori NBA. I risultati in campo però non sono stati altrettanto all'altezza: "Abbiamo grandi aspettative per la nostra squadra in campo e crediamo di poter cambiare la situazione con una seconda metà di stagione di livello".