Il calendario, negli ultimi dieci giorni, ha dato una buona mano ai Grizzlies, che nel filotto di 5 vittoriemandato a referto hanno affrontato squadre in crisi come Philadelphia, martoriate dagli infortuni come New Orleans o comunque non irresistibili come Portland e Detroit. È comunque innegabile come, dopo un avvio di regular season complicato, Memphis sia cresciuta di colpi, perché nelle ultime 10 partite sono arrivati 7 successi e ora il record, che dice 13-7, consente di sorridere dall’alto di un 3° posto nella classifica della Western Conference che i ragazzi di coach Taylor Jenkins non vedevano da tempo. Indiana, invece, arriva da una pesante sconfitta in casa contro Detroit, come detto non proprio la più talentuosa e agguerrita tra le avversarie possibile. Lo stop interno contro i Pistons è stato l’ultimo capitolo di una prima parte di stagione con tanti, troppi alti e bassi. I Pacers, che poco più di sei mesi fa arrivavano a sorpresa alle finali della Eastern Conference, si ritrovano così al momento 8° a Est. Questa sera, quindi, nel tradizionale appuntamento con l’NBA Sundays, si affrontano due squadre che vivono momento molto diversi, ma il talento in campo non consente di considerare il pronostico già deciso, anzi.