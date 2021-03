Perdere non piace a nessuno, men che meno ai Jazz, quest’anno davvero poco abituati a uscire sconfitti dal campo. Così, il terzo ko nelle ultime 4 gare — arrivato in overtime a Philadelphia, con qualche fischio dubbio — ha fatto esplodere la rabbia di Donovan Mitchell (espulso a 30 secondi dalla fine) e di Rudy Gobert, i due All-Star dei Jazz, che nel metro arbitrale usato contro Utah vedono una costante preoccupante. “Voglio dare il giusto merito ai 76ers e a Joel Embiid, hanno vinto e sono un’ottima squadra”, le prime parole di Mitchell, che però è un fiume in piena e vuole arrivare subito al punto: “Noi abbiamo lottato ma così è dura. È dura dare tutto in campo e vederci strappare una partita del genere. Per me questa partita noi l’abbiamo vinta. Non sono mai stato uno che accusa gli arbitri, da me di solito sentite sempre dire che ‘avremmo potuto fare di più’. Ma così la situazione sta davvero sfuggendo di mano, sia in gare che abbiamo vinto che in altre come questa che abbiamo perso. Noi in campo siamo educati, non ci lamentiamo, cerchiamo di non accumulare frustrazione per determinati fischi ma così facendo non veniamo altro che fregati. Un certo tipo di arbitraggio nei nostri confronti ormai è una costante e la domanda che mi faccio è: possiamo riuscire a superarlo, a lungo andare? Siamo davvero i numero uno? Certo che lo siamo, ma il punto è: veniamo trattati come tali? Quello che sta succedendo è pazzesco. Abbiamo tutta una seconda parte di stagione davanti e sto male a pensare che continueremo a essere trattati in questa maniera. È una cosa che mi devasta, che devasta tutti noi. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Lo sappiamo tutti. Ma ora si sta esagerando, e credo che la lega debba prendere dei provvedimenti al riguardo. Voglio proprio vedere il 2-minute report di questa gara: questa cosa è proprio sfuggita di mano”.