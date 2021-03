Che giocatore sia oggi Victor Oladipo — su cui ancora grava lo spettro dell’infortunio al ginocchio di gennaio 2019 — è difficile da dire. Da allora ha disputato 19 gare lo scorso anno e altre 24 quest’anno, divise tra Indiana e Houston, dove però la sua avventura sembra sempre più una parentesi destinata a chiudersi presto. Da un lato ci sono i 20 punti a sera con cui sta viaggiando, dall’altro però anche percentuali inferiori al 40% dal campo (con il 33% da tre punti), con in più l’incombente free agency alla fine di questa stagione ad attenderlo, quando scade l’ultimo anno (a 21 milioni di dollari) del suo contratto. Da free agent un nome come quello di Oladipo è probabile posta comunque strappare un contratto importante, mentre il suo valore prima della trade deadline è visto come necessariamente minore, per due motivi. Il primo ha a che fare proprio con i dubbi sul suo attuale valore; il secondo è legato al fatto che qualsiasi squadra scegliesse di acquistarlo in uno scambio si metterebbe in casa un contratto comunque in scadenza, vincolandosi poi alla effettiva volontà del giocatore di restare nella nuova destinazione in estate. Una preoccupazione, quest'ultima, che sembra non riguardare i Golden State Warriors, tra le squadre che sembrano molto interessate alla chance di “mettersi in casa” l’ex giocatore di Indiana prima della trade deadline anche solo "temporanaemente", aggiungendolo a roster fino a fine anno.