Il contratto — che lo paga 21 milioni di dollari, ultima rata di un accordo quadriennale da 85 milioni — va alla sua naturale scadenza a fine anno: poi Victor Oladipo diventa free agent, libero cioè di scegliere la miglior offerta sul mercato. Per evitare che l’ex All-Star di Indiana possa abbandonare Houston, però, i Rockets gli hanno recentemente proposto una ricca estensione di contratto. Brutte notizie: Oladipo l’ha rifiutata. Il perché è molto semplice: l’estensione offerta dai Rockets era sì al massimo salariale possibile — 2 anni per 45.2 milioni di dollari — ma il giocatore punta a ottenere un accordo a più lungo termine, accordo che la franchigia texana non può però al momento offrirgli per via dei regolamenti NBA (il biennale come massima durata attuale). Le cose cambiano a fine stagione: prima del via della free agency, infatti, Houston potrebbe alzare la propria offerta fino a un massimo di 4 anni e 113 milioni di dollari, mentre a free agency iniziata l’offerta potrebbe addirittura salire a 195 milioni di dollari, comprendendo un (quinto) anno in più, cifre che nessun’altra franchigia potrebbe pareggiare.