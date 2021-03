Kyle Lowry è diventato negli anni una leggenda dei Toronto Raptors, probabilmente il giocatore più importante nella storia della franchigia se si combinano i suoi risultati personali e quelli raggiunti insieme alla squadra, culminati nel titolo del 2019. Sin da quando è stato a un passo ad andare ai New York Knicks, però, attorno a lui non si sono mai placate le voci di un possibile addio, tornate a intensificarsi nell’ultimo periodo in cui i Raptors sono sembrati pronti a voltare pagina, complice anche il suo contratto in scadenza a fine anno. Secondo Ryen Russillo di The Ringer, poi, è stato lo stesso giocatore a mettere in giro le voci: “Quello di cui si chiacchiera in giro è che da un mese ormai Lowry dice a tutti che verrà scambiato” ha detto in un podcast con Bill Simmons. “Non so perché lo sta dicendo o se ha già un accordo con la dirigenza, ma se glielo chiedete lui pensa che verrà scambiato. E probabilmente dovrebbero scambiarlo in ogni caso”. Complice anche il momento di pausa per l’All-Star Game, la voce di un suo possibile addio è giunta anche alle orecchie di Lowry, che su Instagram ha risposto piccato ai rumors: “Le bugie che vengono dette dai media sono incredibili” ha scritto in una storia. “Non mettete fuori niente che non venga fuori direttamente da me”.