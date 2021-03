Vincono Gallo e Melli, Phila e Boston a valanga

8/23

È però Tobias Harris il miglior marcatore dell’incontro con 23 punti, in una gara che lo vede non andare neppure così lontano da una specialità della casa del suo compagno Simmons, la tripla doppia. Per il n°12 dei Sixers infatti ci sono a referto anche 9 rimbalzi e 7 assist (più 2 recuperi) in una serata da 10/18 al tiro che fa felice gli oltre 3.000 spettatori tornati per la prima volta in stagione al Wells Fargo Center. In casa Spurs 17 punti a testa per Derrick White e Drew Eubanks