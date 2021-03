Lakers-Hawks alle 20:30 su Sky e in live streaming

È un sabato sera di grande spettacolo su Sky Sport. Danilo Gallinari e i suoi Atlanta Hawks, reduci da sette vittorie consecutive dopo il licenziamento di coach Lloyd Pierce, fanno visita ai campioni in carica dei Los Angeles Lakers per confermare il loro momento positivo e cominciare col piede giusto una trasferta di otto gare consecutive. Una sfida diretta a LeBron James e compagni, che sempre privi di Anthony Davis hanno comunque raddrizzato un momento negativo inanellando quattro successi in fila, riportandosi in scia agli Utah Jazz per il primo posto nella Western Conference. Vista dall’Italia — dove la partita potrà essere seguita in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, oltre che in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it — sarà il 20° incontro in carriera tra LeBron e Gallinari, con il record in favore del Re con 14 successi contro i 5 del Gallo. L’azzurro è tornato in singola cifra per punti (8 punti con 9 rimbalzi) nell’ultima larga vittoria contro Oklahoma City, ma era reduce da quattro partite nelle precedenti cinque a quota 20 o più punti. Il suo apporto sarà fondamentale per gli Hawks, che si affidano all’imprendibile Trae Young e alla solidità della coppia John Collins-Clint Capela per tirare un brutto scherzo ai campioni in carica, ripartiti forte dopo la pausa per l’All-Star Game. Dopo aver chiuso arrancando con sette sconfitte su nove gare prima della settimana di stop per la partita delle stelle, i gialloviola ne hanno vinte quattro in fila contro Indiana, Golden State, Minnesota e Charlotte, con James a quota 25.5 punti, 8.3 rimbalzi e quasi 10 assist di media e percentuali eccellenti (55.6% dal campo e 46% da tre punti su 6 tentativi a partita). Sarà una partita di altissimo livello, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.