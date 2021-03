Kuzma: "LeBron meritava almeno 8 titoli di MVP"

“Bron avrebbe dovuto vincere il titolo di MVP almeno 8, 9, 10 volte, lo sanno tutti. Ma si tratta di un premio molto politico…”. Kyle Kuzma all’attacco contro le decisioni riguardo l'MVP degli ultimi anni, con James che non lo vince dal 2013, la sua ultima stagione a Miami. LeBron è ovviamente in corsa anche quest’anno, e i suoi compagni e coach Vogel fanno il tifo per lui e provano a tirargli la volata. “C’è qualcosa che non va nelle votazioni – ha detto Vogel – se anno dopo anno il miglior giocatore della lega non vince. E LeBron credo sia il migliore dal suo secondo/terzo anno nella NBA. Dovrebbe vincerlo anche in questa stagione”.

Lo stesso James dopo i 28 punti nella vittoria contro Charlotte non si è tirato indietro, ammettendo di pensare che avrebbe meritato più riconoscimenti (ma senza dire quanti). “Avrei dovuto vincerne più di quattro – ha detto LeBron – ma non passo il tempo a pensarci o a piangerci sopra. Credo che tutti i milgiori della storia pensino che avrebbero meritato qualcosa in più se glielo vai a chiedere. Dopo ogni stagione penso solo a provare ad essere l’MVP di quella successiva”.

Nelle ultime due stagioni l’MVP è stato Giannis Antetokounmpo, non senza polemiche, e il greco è in corsa anche quest’anno. Con i suoi 4 titoli di miglior giocatore LeBron James è al quarto posto nella storia della NBA a pari di Wilt Chamberlain. In testa c’è Kareem Abdul-Jabbar a quota 6, seguito da Bill Russell e Michael Jordan a 5. Se le cose andranno come sperano Kuzma e Vogel il Re a fine stagione salirà quindi al secondo posto in ottima compagnia.