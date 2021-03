Sette vittorie per gli Hawks rappresentano la striscia più lunga di successi della franchigia negli ultimi cinque anni. Atlanta ha sfruttato al meglio il calendario favorevole, ma le differenze a protezione del ferro sono evidenti: questa sera alle 20.30 contro i Lakers - gara da seguire anche in streaming aperto a tutti sul nostro sito - il banco di prova per valutare i passi in avanti fatti

Dal cambio di allenatore — via Lloyd Pierce, promosso Nate McMillan — gli Atlanta Hawks sembrano inarrestabili. Non hanno più perso, 7 vittorie e 0 sconfitte. Tutto merito del cambio in panchina? No, non può essere. Dietro al momento positivo di Gallinari e compagni ci sono almeno altre due motivazioni: 1) il recupero degli infortunati (Rondo tornato in campo il 23 febbraio, Bogdanovic il 2 marzo, lo stesso Gallinari finalmente senza restrizioni nel minutaggio); 2) un calendario molto facile. E questo secondo fattore in particolare è destinato a cambiare. Se nella striscia di 7 successi gli Hawks hanno affrontato solo un avversario con il record vincente (i Miami Heat), dalla sfida di Los Angeles con i Lakers in avanti il grado di difficoltà sale tantissimo: con l’eccezione dei Kings, tutte squadre dal record vincente nelle prossime 7 gare, con trasferte sul parquet dei Clippers, degli Warriors, dei Nuggets, dei Suns e degli Spurs. Solo al termine di questa lunga trasferta (che si conclude con una gara a New Orleans) si potrà avere un responso più chiaro sulla stagione di Atlanta.