Crisi Celtics, stop Nets, Nuggets show con i Bulls

17/26

TORONTO RAPTORS-UTAH JAZZ 112-115 | Donovan Mitchell va in lunetta più volte di tutti i Raptors messi insieme (16 vs. 14 tentativi) e questo è il modo migliore per raccontare non solo la differenza di aggressività, ma anche ciò che pesa in una partita equilibrata che i Jazz sono riusciti a vincente in trasferta. La tripla finale alla disperata di Pascal Siakam - 27 punti e 9 assist, miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra - non trova il fondo della retina e condanna Toronto al settimo ko in fila, scivolata sempre più in classifica a Est

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA