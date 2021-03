A quattro giorni dalla conclusione della sessione di mercato, i Lakers potrebbero cambiare i loro piani per provare a limitare l’impatto dell’assenza di James in squadra. Nel frattempo c’è chi, dati alla mano, prova a calcolare quanto “perderanno” (in classifica e non solo) i campioni NBA nel periodo in cui non potranno disporre del n°23 gialloviola Condividi:

E adesso che succede? Lo abbiamo pensato tutti non appena è apparso evidente che LeBron James non sarebbe più tornato in campo, fermato da una distorsione alla caviglia che soltanto nei prossimi giorni permetterà di fare valutazioni più puntuali riguardo il suo ritorno in campo. Nel frattempo però i Lakers si trovano davanti a un bivio: cosa fare per colmare in parte la sua assenza? Il mercato delle trade e degli scambi infatti termina il prossimo 25 marzo e questi 4 giorni assumono una connotazione decisamente diverse per i Lakers, che adesso potrebbero andare a caccia di un giocatore con le stesse caratteristiche di James (il talento è oggettivamente complicato). I campioni NBA in carica però al momento sono già in hard cap: che vuol dire? Che la loro capacità di spesa è limitata dal fatto che il salary cap è pieno, che il margine di manovra è minimo e dunque in una possibile trade l’unico margine di manovra a disposizione della dirigenza di Los Angeles sono circa 1.7 milioni di dollari da poter aggiungere ai contratti dei giocatori già presenti a roster. Alfonzo McKinnie è il principale candidato a partire, il giocatore da poter inserire in una trade: i suoi 1.8 milioni di dollari, uniti ai 3.6 previsti dall’accordo firmato da Wesley Matthews, potrebbero permettere di cercare un giocatore da circa 6 milioni di dollari all’anno di contratto.

vedi anche Infortunio alla caviglia per LeBron James. VIDEO Chi rinuncerebbe però a un giocatore di impatto (o almeno che può stare continuativamente in campo) per un pacchetto di giocatori così misero? Il problema dei campioni NBA infatti è che scarseggiano anche le prime scelte al Draft per rendere appetibile un’eventuale offerta. La prima disponibile è quella datata 2027 e a Los Angeles sono molto restii a privarsene (qualora ci sarà bisogno di rifondare in quel momento). Come scelta al secondo giro la più “vicina” è quella del 2023: una prospettiva ben poco allettante per chi dovrebbe rinunciare eventualmente a un giocatore di spessore e di impatto nell’immediato. Ai Lakers manca il materiale umano (e futuribile) per mettere in piedi uno scambio. Realisticamente quindi diventa complicato immaginare che i Lakers nei prossimi quattro giorni riescano a finalizzare una trade per rimpiazzare James: nel caso la sua assenza dovesse prolungarsi, toccherà ricorrere al mercato dei buyout - da tempo ormai il più propizio e battuto nel corso della stagione da parte della squadra gialloviola (e non solo).