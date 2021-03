In una giornata piena di movimenti di mercato, i Los Angeles Lakers alla fine sono rimasti fermi con il loro roster, senza raggiungere il loro obiettivo principale in Kyle Lowry. È più che probabile che arrivino dei giocatori dal mercato dei buyout (come ad esempio Andre Drummond), ma nel frattempo la squadra di coach Frank Vogel dovrà cavarsela per conto proprio — complici gli infortuni delle due stelle, Anthony Davis e LeBron James. Proprio riguardo il secondo è stata fatta un po’ di chiarezza sui tempi di recupero per il suo infortunio alla parte alta della caviglia destra: secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, l’MVP delle ultime Finals dovrà rimanere fuori dalle 4 alle 6 settimane dal momento dell’infortunio, occorso lo scorso 20 marzo nella gara interna con gli Atlanta Hawks. James dovrà quindi rimanere fuori almeno fino agli ultimi dieci giorni di aprile, visto che le sei settimane coincidono con l’1 maggio — a solo una ventina di giorni di distanza dall’inizio dei playoff previsto per il 22. I gialloviola dovranno trovare il modo di vincere anche senza le loro stelle, e il ritorno in campo di Marc Gasol (seppur limitato a soli 15 minuti almeno all’inizio) può dare un po’ di stabilità alle loro rotazioni quantomeno sotto canestro. Fino a questo momento, i Lakers hanno incassato due sconfitte in fila con Phoenix e New Orleans oltre alla gara persa con gli Hawks nella quale James ha giocato solo 10 minuti.