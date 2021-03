Per Nicolò Melli il trasferimento a Dallas può essere l’inizio di una sorta di seconda carriera NBA, dopo l’anno e mezzo trascorso in Louisiana ai Pelicans. Arrivato in Texas insieme a JJ Redick (che però è infortunato), l’azzurro non ha potuto esordire subito nella gara (persa) contro Indiana, il che vuol dire che il suo debutto in maglia Mavericks potrebbe a questo punto avvenire da pericoloso ex, nella gara che Dallas va a disputare sabato notte proprio a New Orleans, contro la sua ex squadra. Intanto Melli ha scelto il numero da indossare nella sua nuova avventura: addio al 20, vestirà il n°44. “L'arrivo di Melli aggiunge un’altra solida presenza in spogliatoio”, ha dichiarato li general manager dei Mavs Donnie Nelson commentando la trade avvenuta nelle ultime ore. “Può essere un giocatore utile in più aspetti, una sorta di collante per la nostra squadra”.