“The rich gets richer”, si dice negli Stati Uniti. E i Brooklyn Nets — che dopo aver formato i “Big Three” riunendo Kevin Durant, Kyrie Irving e anche James Harden, avevano aggiunto anche Blake Griffin — ora completano una cinquina da sogno mettendo sotto contratto LaMarcus Aldridge. L’ex Spurs — già fuori rosa da un po’ in Texas — risolto il buyout con San Antonio ha scelto di unirsi ai Nets, con un contratto annuale al minimo salariale per i veterani, da quanto ha riportato l'insider NBA Shams Charania. L'accordo tra la franchigia di Brooklyn e l'ex giocatore di Blazers e Spurs è stato confermato anche dall'agente dello stesso Aldridge, Jeff Schwartz. Il giocatore — che quest’anno per coach Popovich ha giocato soltanto 21 partite e che ha disputato l’ultima il 1 marzo, restando da quel momento fermo in attesa di una nuova sistemazione — stava viaggiando a 13.7 punti e 4.5 rimbalzi di media, ai minimi in carriera sia per l’una (se si eccettua l’annata da rookie) che per l’altra categoria statistica. Non più tardi del febbraio 2019, però, si guadagnava ancora una convocazione all’All-Star Game, la settima e finora ultima della sua carriera, divisa quasi equamente tra Portland (9 stagioni) e San Antonio (6, compresa l’attuale). Ora l’avventura a Brooklyn: per cercare quel titolo NBA che finora gli è sempre sfuggito