Un nuovo inizio, certo, ma anche un modo per non dimenticare il passato, di ciò che è stato, delle delusioni e dei traguardi mancati in questi primi anni di NBA. Aaron Gordon spera che le cose a Denver prendano un’altra piega, che tutto vada per il verso giusto e per questo ha deciso di abbandonare il n°00 per passare al 50, cominciando così un percorso nuovo. Quel numero però ha anche un altro significato: 50 infatti è anche la somma di cinque 10, addizione che Gordon ha avuto la fortuna di poter fare ben otto volte in carriera alla gara delle schiacciate all’All-Star Game. Mai nessuno ha preso più 50 di lui, neanche Michael Jordan o Zach LaVine. Nonostante questo però non è mai riuscito a vincere una gara delle schiacciate in carriera. Una metafora che ben racconta le ambizioni, le illusioni in parte, mai del tutto mantenute in carriera da Gordon (anche per “colpa” di Dwyane Wade, direbbero i maligni). La speranza dunque è che invertire la tendenza, esorcizzando magari i propri demoni portando quel n°50 sulla schiena.