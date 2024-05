New York-Indiana gara-7 su Sky e in streaming

Dopo la vittoria di Indiana in gara-6, la serie tra Pacers e New York Knicks si deciderà in gara-7 al Madison Square Garden, come non accadeva dal 1995. Entrambe le franchigie non disputano una gara-7 da più di 20 anni, rendendo ancora più speciale l’appuntamento di domenica sera alle 21.30, in diretta su Sky Sport NBA e in streaming sul sito di SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Le due parole più belle del mondo dello sport, Gara Sette, incontrano l’arena più iconica del mondo, il Madison Square Garden. A 29 anni di distanza dall’ultima volta, la "World’s Most Famous Arena" torna ad ospitare la sfida decisiva di una serie di playoff, e curiosamente sempre contro lo stesso avversario. Anche nel 1995 infatti i Knicks dovettero affrontare gli Indiana Pacers, con gli ospiti capaci di vincere a Manhattan per 97-95 prendendosi la rivincita della sconfitta di un anno prima sempre in gara-7, finita 94-90 in favore di Patrick Ewing e compagni. Stavolta i protagonisti in campo sono ovviamente diversi, ma la serie ha mantenuto le aspettative in termini di animosità e agonismo tra due squadre che evidentemente non si stanno simpatiche. Dopo le storie tese di gara-5 stravinta dai Knicks, i Pacers sono riusciti a rispondere e a mantenere imbattuto il proprio campo di casa, vincendo la sesta partita su sei di questi playoff per forzare la decisiva gara-7. Un appuntamento assolutamente da non perdere domenica 19 maggio alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming sul sito di SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. E se ancora non vi basta, alle 2.00 comincia anche Denver contro Minnesota, altra serie arrivata a gara-7 in questo intensissimo secondo turno di playoff tutto da seguire sui canali di Sky.