A tagliarlo e lasciarlo andare via in realtà sono stati gli Orlando Magic, ma la maglia della squadra della Florida Jeff Teague non la indosserà mai - e lo sapeva già da quando il suo nome è stato inserito nella trade che ha portato Evan Fournier a Boston. Orlando ha altri progetti e un profilo come il suo, giocatore di 32 anni in fase calante, meglio lasciarlo libero sul mercato: Teague così è diventato una delle tante pedine a disposizione sul criticato e denigrato mercato dei buyout. È durato poco però in libertà, visto che i Bucks non ci hanno pensato su due volte e hanno deciso di ingaggiarlo fino al termine della stagione. Un’offerta che permette così a Teague di ritrovare coach Mike Budenholzer, con cui ha giocato le sue migliori stagioni alla guida degli Atlanta Hawks che dominavano la regular season a metà del decennio appena trascorso (per poi crollare ai playoff sotto i colpi di LeBron James). Teague non è più quel genere di giocatore, All-Star nel 2014-15, ma resta un veterano che può giocare minuti importanti e allungare la rotazione di Milwaukee.