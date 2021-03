4/9

L.A. CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 96-103 | Ennesimo ko incomprensibile dei Clippers in questa stagione, sorpresi da una squadra dal talento limitatissimo come i Magic dopo la deadline del mercato. In una gara in cui non erano mai stati in vantaggio, gli ospiti hanno cambiato marcia nel quarto finale chiudendo i conti con un parziale di 21-5 per prendere il controllo della partita, interrompendo così una striscia di sette sconfitte in fila in trasferta