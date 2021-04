Mentre i campioni NBA in carica continuano a soffrire sul parquet, convincenti in difesa nelle ultime settimane ma spesso poco incisivi nel trovare il fondo della retina, la domanda che ronza nella testa di tifosi e appassionati è sempre la stessa: quando tornano in campo LeBron James e Anthony Davis? Finalmente sono arrivate notizie che fanno chiarezza in questo senso, dopo che il post criptico del n°23 dei Lakers di qualche giorno fa aveva scatenato le fantasie di molti. Toccherà ancora aspettare un po’: Davis infatti sarà rivalutato dallo staff medico nei prossimi giorni e potrebbe essere nuovamente in campo nel giro di 10-14 giorni. Al rientro dal giro di cinque trasferte a Est, l’All-Star ex Pelicans avrà bisogno soltanto dell’ultimo ok da parte dei medici dopo l’assenza di ormai quasi due mesi per recuperare al meglio dai problemi al polpaccio e ai tendini della gamba destra - sintomi che più volte in passato hanno portato alla rottura del tendine d’Achille nel recente passato.