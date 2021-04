Lakers, il canestro decisivo lo segna Alex Caruso

I Lakers battono a domicilio gli Hornets in una gara vinta soltanto nell’ultimo minuto di gioco, quando il n°4 gialloviola trova il fondo della retina dalla lunga distanza regalando quattro lunghezze di vantaggio ai campioni NBA in carica a 50 secondi dalla sirena (per lui 13 punti con 4/6 da tre punti). Un bersaglio festeggiato da LeBron James e dai tanti assenti in panchina, mentre Caruso ha messo in bella mostra la fascetta per capelli come fatto altre volte in passato da grandi talenti della lega