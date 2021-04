20/27

CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 90-103 | Massimo in stagione da 25 punti con sei triple a bersaglio per Taurean Prince nella vittoria in trasferta dei Cavs a Charlotte, a cui si aggiungono i 15 punti e 8 rimbalzi di Jarrett Allen - rientrato in campo dopo 8 gare saltate a seguito del colpo alla testa subito nel match contro i Lakers. In un match di ritorni sul parquet per gli ospiti, si rivede anche Larry Nance Jr. - reduce da 7 partite d’assenza: per lui 1/7 al tiro in 20 minuti in cui è apparso spaesato e fuori ritmo

