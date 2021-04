Con la free agency del 2021 indirizzata dai lunghi rinnovi arrivati con largo anticipo da parte di Giannis Antetokounmpo, Paul George e non solo, l’attenzione dei media e anche delle franchigie si è già rivolta ai giocatori in scadenza nel 2022 - con Steph Curry indicato da alcuni come possibile partente che giura amore eterno agli Warriors e con Zach LaVine che potrebbe invece diventare il giocatore più ambito da parte di una fetta considerevole di franchigie che cercano un nuovo All-Star. I Bulls infatti vorrebbero tanto offrirgli l’estensione contrattuale nei prossimi mesi per due motivi: evitare di doverlo poi inseguire come free agent la prossima offseason e che, al tempo stesso, risparmiare un bel po’ di dollari che un rinnovo "con concorrenza" potrebbe costringerli a spendere. Troppi soldi a cui rinunciare, secondo i calcoli fatti giustamente da LaVine, che non vuole lasciare per forza di cose l’Illinois - anche se la voglia di giocare per una squadra realmente competitiva resta forte - ma che di sicuro non accetterà un’offerta a ribasso da parte dei Bulls.