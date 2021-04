Luglio 2022, immaginando che dal prossimo anno il calendario NBA possa tornare a percorrere in maniera regolare le sue tappe nel corso della stagione senza dover rinviare o posticipare appuntamenti o partite. Quella la data fissata per la free agency di Steph Curry, l’ultima della sua carriera e momento cruciale per stabilire con quale squadra deciderà di terminare la sua esperienza da professionista. Sulla carta continuano a non esserci dubbi, con Golden State da sempre casa sua e intenzionata a fare carte false pur di convincerlo a restare. Curry da parte sua non ha mai nascosto l’affetto e l’amore per San Francisco, i suoi tifosi e la sua gente, ma nelle ultime settimane - soprattutto dopo l’All-Star Game in squadra con LeBron James - la suggestione di vederli in campo insieme a fine carriera è venuta a molti. Tanto che Curry si è sentito in dovere di precisare dopo le ennesime domande a riguardo: “La mia priorità è sempre stata quella di restare agli Warriors, di stare qui. Nessuno può sapere e prevedere quello che accadrà nei prossimi mesi, ma credo di poter dire che Golden State e tutto ciò che circonda questa squadra resti qualcosa che significa davvero tanto per me. A prescindere”. Ha poi aggiunto coach Kerr: “Esistono dei giocatori che non possono essere messi in discussione. Sono pochi, ma tra quelli c’è sicuramente Steph”. Discorso chiuso? Staremo a vedere.