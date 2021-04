Paul meglio anche di Embiid, 8^ in fila Knicks

15/28

HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 89-112 | Il top scorer dei Jazz arriva dalla panchina ma non è necessariamente una novità, visto che si tratta di Jordan Clarkson, primo candidato al premio di sesto uomo dell’anno. Il n°00 di Utah ne mette 22 in 28 minuti con 4 triple a segno, mentre tra i titolari ce ne sono 21 per Joe Ingles con 6/10 da tre, 19 con 18 rimbalzi per Rudy Gobert in una serata in cui la miglior squadra NBA colleziona 61 rimbalzi e manda a referto 10 assist in più degli avversari (27-17). Quarta vittoria nelle ultime 5 per Utah

