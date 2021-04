Shaq: "Embiid è il mio MVP, Jokic subito dietro"

La corsa al titolo di MVP di questa stagione è quantomai incerta, anche se con i recenti infortuni di James Harden e LeBron James i candidati alla corona sembrano essersi ridotti. Tra questi in prima fila, come non succedeva da tempo, ci sono due centri: Joel Embiid e Nikola Jokic. E un grande big man del passato come Shaquille O'Neal (MVP nel 2000) ha voluto dire la sua. "Al momento prendo Embiid - ha spiegato su TNT - perché sta giocando come si deve giocare. E' un leader, sta andando forte a rimbalzo, sta giocando dentro e lo sta facendo divertendosi. Inoltre segna più punti di Jokic (30.1 contro 26.4). Diciamo che è un pochino meglio, non molto meglio ma un po’ sì: Embiid sarebbe un 10 e Joker un 9.9762541…", ha scherzato Shaq, che ha poi fatto un paragone con il passato. "Sono molto molto vicini - ha detto - mi ricorda l’anno in cui David Robinson vinse il titolo di MVP battendo Olajuwon (1995). Hakeem forse era addirittura un po’ sopra Robinson, o comunque erano molto molto vicini, come sta succedendo quest’anno"