Tatum non basta, 1° posto Nets. Curry batte Jokic

Discorso a parte va fatto per Russell Westbrook, ancora una volta scatenato contro la sua ex squadra e autore della quarta tripla doppia in fila e la n°14 delle sue ultime 16 gare: 37 punti, 11 rimbalzi e 11 assist in un match dominato nei 37 minuti trascorsi in campo in cui trova anche ritmo in attacco (14/23 al tiro, 3/4 dall’arco). Per Westbrook è la 28^ tripla doppia in una stagione ancora una volta da record che ormai lo ha portato a ridosso del record di Oscar Robertson: siamo a quota 174 in carriera, a -7 da un primato all-time che ormai sembra alla portata

