In America è una serie culto, ma lo stesso vale anche qui da noi. Per 6 anni, e 85 episodi, “The Sopranos” è entrato nelle case di centinaia di milioni di persone, dall’esordio nel 1999 fino al 2004 e poi per un’ultima stagione nel 2006-07. Il boss Tony (James Gandolfini) e sua moglie Carmela (Edie Falco) sono diventati personaggi leggendari, così come leggendario è il finale di quella 85^ puntata, l’ultima, con il celebre “fade to black”, una dissolvenza a nero che dura 10-15 secondi, che fa calare il sipario sulla serie lasciando aperto un quesito: che ne è stato di Tony Soprano? È finito vittima anche lui di un regolamento di conti o ha trovato per l’ennesima volta il modo di cavarsela? Verrebbe da dire la seconda perché tre anni dopo, siamo nell’estate del 2010, James Gandolfini e Edie Falco tornano per pochi minuti davanti a una telecamera a interpretare i coniugi Soprano. Lo fanno in un video che non è mai diventato pubblico, che pochissimi hanno visto e di cui però tutti parlano: un video girato da Jonathan Hock con la partecipazione di una serie quasi interminabile di celebrità newyorchesi pensato per reclutare LeBron James e fargli accettare la corte dei Knicks. “The decision”, oggi lo sappiamo, è andata diversamente, e il fiasco dei New York Knicks nel provare a mettere sotto contratto il free agent più ambito di tutti fa ancora male (anche se oggi finalmente la squadra sembra tornata a vincere sul serio). Gandolfini e Falco (lei era stata compagna di college del produttore del video stesso, Rocco Caruso) avevano accettato di interpretare i loro vecchi ruoli, per la prima (e ultima volta) dopo la fine della serie, a tre anni di distanza da quell’ultima puntata.