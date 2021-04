1/23

BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 120-111 | Dopo l’imbarazzante sconfitte contro i Thunder - reduci da 14 sconfitte e vincenti con Boston - i Celtics si riscattano in meno di 24 ore in uno scontro diretto che gli garantisce così il tiebreaker in caso di arrivo in parità con gli Hornets. Non bastano a Charlotte i 25 punti di Devonte’ Graham e i 19 a testa di Miles Bridges e PJ Washington, mentre sono 15 quelli dell’ex di giornata Terry Rozier - impreciso in un match per lui da 4/18 dal campo e soltanto 1/8 dall’arco

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA