Doveva essere il lungo titolare per andare a caccia di conferme in casa Lakers, ma con l'arrivo di Andre Drummond da Cleveland le cose sono cambiate: meglio sfruttarlo a gara in corso, unico per visione di gioco e per impatto in difesa. Non chiedetegli di fare tanti canestri, quelli non arriveranno, ma l'esperienza e la sapienza cestistica del fratello di Pau possono essere l'arma in più per i gialloviola