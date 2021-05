6/10

RASUAL BUTLER (2012) | 0 MINUTI | 1 PALLA PERSA | Inserito in campo per effettuare una rimessa dopo essere sempre rimasto seduto, Butler è riuscito nell'impresa di commettere una violazione di 5 secondi, venendo immediatamente rimesso in panchina per non rientare più in campo. Da qui la follia statistica: zero secondi in campo, una palla persa