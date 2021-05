Quando c'è Spike Lee a bordocampo, lo spettacolo è sempre assicurato. In questa stagione in cui i suoi New York Knicks sono anche competitivi, poi, lo storico regista è più scatenato che mai, come dimostrato anche questa notte nella sfida con i Los Angeles Lakers in cui le telecamere sono andate a pescarlo dopo ogni canestro pesante di Derrick Rose e Julius Randle. Una gara che avrebbe permesso ai Knicks di qualificarsi per i playoff a 8 anni di distanza dall'ultima volta, ma che i blu-arancio hanno perso al supplementare sbagliando per due volte (con Randle e RJ Barrett) il tiro del possibile successo al termine dei regolamentari e dell'overtime. A gara conclusa però Anthony Davis ha avuto qualcosa da ridire a Lee, avvicinandosi a lui e portandosi un dito all'orecchio come a dire "Non ti sento più parlare adesso che hai perso". Una presa in giro a cui si è unito anche LeBron James, prima di rientrare negli spogliatoi con un successo molto importante per tenere vive le speranze di evitare il torneo play-in. E Spike Lee, almeno per una sera, deve masticare amaro.