Per spiegare un’eliminazione così netta dai playoff come quella degli Hornets, basta partire dalla fine: sei sconfitte in fila per terminare un’annata che ha portato rinnovamento e speranza (concetti riassumibili in un nome: LaMelo Ball), ma che a Charlotte pensavano potesse prendere una piega diversa. Invece no, inesperienza e forse mancanza di coraggio: questa la sensazione che i ragazzi di coach Borrego portano a casa, venuti meno nei momenti cruciali - come la sfida contro i Pacers, in cui Indiana ha letteralmente travolto Charlotte sin dalla palla a due. Un gruppo colato a picco, che non può e non deve cercare scuse dopo essere giunto a due partite di distanza dai playoff - un obiettivo ambizioso, ma in cui credere anche a inizio stagione. Cody Zeller, il veterano degli Hornets autore di 17 punti, ha sintetizzato al meglio il concetto a fine gara: “Se perdi con 30 punti di scarto, non c’è niente che è andato per il verso giusto”. Basse percentuali al tiro, pessima protezione del ferro (Indiana ha chiuso con 144 punti segnati) e atteggiamento remissivo: una lezione, che in North Carolina pensavano di aver già imparato e che invece dovranno ripassare dopo la bocciatura di questa notte.