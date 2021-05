Tatum trascina Boston, Indiana travolge Charlotte

7/9

“Loro hanno giocato come dei veterani che erano già stati in queste situazioni, non sono stati sopraffatti dal momento”. L’onesta analisi di James Borrego dice tutto della serata dei giovani Hornets, mai in vantaggio per tutto il match e ora ufficialmente in vacanza. Gli unici a salvarsi per gli ospiti sono stati Miles Bridges con 23 punti e Cody Zeller con 17, mentre Terry Rozier (16-8-6 ma con 7/20 al tiro) e LaMelo Ball (14 con 4/14 dal campo) non sono mai davvero entrati in partita