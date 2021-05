Tutti guardano alla partita tra Lakers e Warriors, testa a testa da dentro o fuori decisivo per stabilire quale delle due squadre prenderà parte ai playoff come settima forza a Ovest e chi invece dovrà riprovare di nuovo a vincere per evitare una pesante eliminazione a un passo dai playoff. La sfida nella sfida (o per meglio dire “sulla sfida) è quella tra LeBron James e Stephen Curry - massimi interpreti, rivali e volti degli ultimi anni in NBA. Le partite che hanno giocato ai playoff uno contro l’altro di solito valevano il titolo e non l’accesso alla postseason, ma in questa assurda stagione tutto è stato stravolto. Il n°23 dei Lakers ci ha tenuto a sottolineare come, dal suo punto di vista, Curry sia l’MVP della stagione - il miglior giocatore della regular season. Un complimento particolarmente apprezzato da Steph, che non nasconde la soddisfazione ma aggiunge: “Non farò di certo sconti a LeBron e non gli farò ottenere facilmente il pass per i playoff soltanto perché a lui è piaciuto il modo in cui ho giocato quest’anno”. Una battuta sagace, fatta con il sorriso, ma che ben racconta il modo in cui il n°30 di Golden State intende affrontare la sfida di questa notte: con il coltello tra i denti - sportivamente parlando - ben consapevole che le fortune e il futuro degli Warriors passa soprattutto dalle sue mani e dai suoi canestri. Come sempre, da cinque mesi a questa parte.