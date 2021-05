Clippers-Mavs su Sky alle 22.30: c’è anche Melli

Se i playoff a Est iniziano con una rivincita (Bucks vs. Heat), lo stesso vale per la Western Conference dove si ritrovano nuovamente di fronte al primo turno — proprio come nella bolla di Orlando a luglio 2020 — L.A. Clippers e Dallas Mavericks. Non era mancato lo spettacolo lo scorso anno, non mancherà sicuramente neppure stavolta, assicurato dalla presenza in campo di autentici fenomeni. Li conosciamo bene: la coppia Kawhi Leonard-Paul George deve vendicare l’onta della rimonta subita da 3-1 a 3-4 dai Denver Nuggets nel turno successivo a quello (vinto) contro Dallas, mentre Luka Doncic e Kristaps Porzingis hanno un’opportunità di rifarsi dalla sconfitta (4-2) che l’anno scorso ha sancito l’eliminazione dei Mavs dai playoff. Tra le novità nel roster dei texani c’è anche quella di un italiano, Nicolò Melli, chiamato al suo esordio nei playoff che aveva mancato con la maglia di New Orleans nell’annata di debutto NBA. Nei tre incontri stagionali andati in scena tra le due squadre, proprio i Mavs di Melli hanno avuto la meglio in due occasioni, la prima a fine dicembre (con una larghissima vittoria, +51) e l’altra a metà marzo (+16), mentre L.A. ha vinto la sfida di mezzo con 10 punti di vantaggio. L’attesa maggiore forse è per vedere la seconda serie di playoff in carriera di Luka Doncic, dopo che la prima il talento sloveno dei Mavs l’aveva chiusa con 31.0 punti, 9.8 rimbalzi e 8.7 assist di media, tirando il 50% dal campo.