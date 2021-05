Intervista esclusiva a Nicolò Melli alla vigilia del suo debutto ai playoff contro gli L.A. Clippers, prevista per sabato sera alle 22.30 italiane in diretta su Sky: "La sensazione che domina è la curiosità di scoprire come sono i playoff. I Clippers sono costruiti per vincere, ma noi siamo profondi e con voglia di fare bene. Il mio minutaggio? Non mi faccio aspettative, ma se chiamato mi farò trovare pronto"

Quali sono le sensazioni alla vigilia della prima serie playoff NBA della tua carriera?

“Sono delle bellissime emozioni. C’è tanta curiosità: ne parlavo oggi con un mio compagno di squadra, il quale mi diceva che anche per lui la sensazione predominante era la curiosità di vedere come sono i playoff. Ci saranno anche più tifosi, perciò speriamo che l’atmosfera sia quella classica da playoff e speriamo ovviamente di fare bene”.

Quanto credi possa aiutare l’esperienze ad alto livello maturata in Eurolega in un contesto come quello dei playoff NBA?

“Spero che mi possa aiutare, ma prima di tutto devo vedere come sono i playoff e quale tipo di aiuto posso dare alla squadra, se me ne viene data la possibilità. Ma sicuramente l’esperienza mi aiuterà”.

Nel testa a testa con i Clippers, credi che la tua duttilità sarà più utile ai Mavericks per allargare il campo in attacco o per cambiare con più facilità in difesa? Cosa ti ha detto coach Carlisle?

“Speriamo che non sia utile ai Clippers, innanzitutto… Coach Carlisle mi ha detto di stare pronto e che potrei essere utilizzato in varie situazioni. È anche un modo per tenere tutti sulla corda. Dovremmo essere al completo, perciò le rotazioni potrebbero essere quelle classiche. In ogni caso mi farò trovare pronto nel caso in cui io venga chiamato in causa”.

Ovviamente avete studiato i Clippers: cosa vi aspettate da loro e qual è la vostra idea per affrontarli?

“Loro sono costruiti per vincere il titolo, perciò sono una squadra molto tosta da affrontare. Ovviamente i due punti di forza della squadra sono Kawhi Leonard e Paul George, e sicuramente su di loro ci sarà molta attenzione. Tirano molto bene da tre, perciò dovremo provare a limitare il loro penetra e scarica che mette in ritmo i loro tiratori. Sono una squadra completa, dura: non sarà una serie semplice, e in più è la stessa serie che i Mavericks hanno già affrontato l’anno scorso nella bolla. Ci saranno tante situazioni che si creeranno durante questa serie”.