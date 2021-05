Natura a basso rischio di contagio dell’evento. Questa la dicitura con cui la NBA ha salvato la faccia, sottolineato che il comportamento di LeBron James era contro il protocollo anti-COVID previsto, ma che al tempo stesso prevedeva le dovute precauzioni affinché il n°23 dei Lakers non esponesse sé stesso - e di conseguenza compagni e avversari - al contagio. Un evento promozionale a cui aveva partecipato anche Drake, che non aveva perso l’occasione per postare e condividere le sue foto - con LeBron in primo piano - per sponsorizzare il lancio di una nuova etichetta di tequila. Marketing che diventa un boomerang per i Lakers, con il rischio che James potesse saltare la prima sfida playoff dei campioni NBA in carica. Tutto risolto, almeno a livello burocratico, ma nonostante la presenza in campo dell’MVP delle ultime finali NBA - 18 punti, 7 rimbalzi e 10 assist - i Lakers hanno incassato un pesante ko in gara-1. Un passo falso che i tifosi gialloviola non hanno accettato di buon grado, ma che non ha impedito a LeBron di condividere poche ore dopo un messaggio di congratulazioni rivolto a chi? A Drake! Che ha vinto il premio di BillBoard Artist del decennio, sottolineando come dal suo punto di vista sia stata tutt’altro che fortuna: “E sai cosa ti dico? Che il percorso non è ancora concluso”. Un messaggio che potrebbe avere un doppio senso, parlando non solo a Drake ma anche a chi si aspetta una scossa tra meno di 48 ore.