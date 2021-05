vedi anche

I termini economici dell’accordo in leasing non sono stati resi noti, ma scegliere di non investire in una struttura di proprietà - all’interno della quale inserire un vero e proprio business immobiliare, come accaduto ad esempio a San Francisco con gli Warriors - appare come una rinuncia a introiti verso i quali ormai buona parte della lega si sta muovendo. Per quello diventa fondamentale la riconversione dell’arena, provando a massimizzare gli incassi dai biglietti e tutto ciò che è collaterale all’esperienza all’interno dello Staples Center. Una scommessa che i Lakers sperano di vincere, provando in parte ad andare contro corrente e mantenendo così per altri due decenni il legame con un posto diventato iconico grazie ai successi raccolti dai gialloviola in questi anni e diventato riferimento per tifosi e appassionati.