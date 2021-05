9/12

Alla sirena finale la prestazione da copertina è, come accaduto 48 ore fa, quella di un Anthony Davis scintillante: 34 punti - 18 dei quali firmati nella terza frazione - a cui aggiunge 11 rimbalzi, 12/14 dalla lunetta e un dominio in area in difesa che condiziona non poco i Suns ogni volta che provano ad arrivare al ferro in penetrazione. Phoenix infatti scivola in doppia cifra di svantaggio non appena il tiro da tre punti inizia a venir meno, travolta 58-38 nella conta dei punti in area realizzati in favore dei Lakers

